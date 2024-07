Aurora Ramazzotti, sponsorizza il resort dove alloggia: scoppia la polemica

Da poco partita per una breve vacanza in Sicilia, Aurora Ramazzotti si è presto trovata nel mirino della polemica. A diversi utenti dei social non è andata giù la sponsorizzazione che la figlia di Michelle Hunziker ha fatto al resort dove ha alloggiato, tanto da costringere quest’ultimo ad eliminare i commenti.

SCOPPIA LA POLEMICA – Come è oramai noto da diversi anni, quando un influencer utilizza scritte come “supplied” o “in collaborazione con” significa che sta ricevendo servizi o benefit gratuitamente in cambio di pubblicità. Ed è ciò che ha fatto Aurora con il Mangia’s Brucoli, resort dove ha alloggiato durante la sua vacanza a Siracusa, in Sicilia.

In una foto condivisa nelle sue IG Stories, in cui si è mostrata a bordo piscina, la Ramazzotti ha specificato la partnership attraverso la dicitura “In collaborazione con”. Purtroppo, però, questa sponsorizzazione non ha fatto altro che far scoppiare la polemica sui social.

Come già accennato, è da anni che molti influencer soggiornano in maniera gratuita in diverse strutture in cambio di pubblicità. Questo meccanismo, però, avrebbe stancato gli utenti dei social, tanto che il resort che ha ospitato Aurora Ramazzotti si è trovato costretto ad eliminare i commenti dotto ai post di Instagram.

C’è chi ha deciso di rivolgersi direttamente all’influencer, scrivendo sotto una sua foto: “C’era bisogno di farsi scroccare la vacanza dalla figlia di?”, oppure: “Quindi alla Ramazzotti, alla famiglia di Maio e non so chi altro offrite il soggiorno e quello che avete investito viene caricato poi sui clienti che pagano! Fanno bene loro a sfruttarvi ma dovreste un attimo rivedere come tutti le strategie di marketing. Vedere vacanze a scrocco ha stufato, investite su altro”.