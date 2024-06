Aurora Ramazzotti, su Tommaso Zorzi: “Si può avere l’aiuto del pubblico?”

Ancora una volta Aurora Ramazzotti ha dimostrato di non avere peli sulla lingua, nemmeno davanti alle domande scomode. La ragazza, infatti, per Fanpage.it si è sottoposta alle domande di Google, ossia alle curiosità più cercate su internet. Tra i diversi argomenti affrontati, non è mancato il suo attuale rapporto con Tommaso Zorzi e una frecciatina ad Alfonso Signorini.

“Si può avere l’aiuto del pubblico?” – Tra i tanti temi trattati, la Ramazzotti ha dimostrato di aver avuto una certa difficoltà nel parlare del suo rapporto con Tommaso Zorzi. Di recente si è vociferato di un possibile litigio tra la figlia di Michelle Hunziker e l’ex gieffino.

Davanti alla spinosa domanda sulla presunta maretta con l’ex protagonista del GF Vip, Aurora ha ironicamente risposto: “Sì può avere l’aiuto del pubblico?”. Sebbene non ha aggiunto altro, l’influencer ha così confermato i recenti rumors.

STOCCATA A SIGNORINI – Nel rispondere alle curiosità del popolo del web, Aurora ha deciso di togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Sul presunto rumor che la vede nuovamente incinta, l’influencer non solo ha smentito, ma ha lanciato una frecciatina ad Alfonso Signorini:

“E casomai stavolta, se posso, posso aspettare 3 mesi prima di dirlo? Mi ricordo che ero su Zoom a fare colloquio. Sul computer hanno iniziato a uscirmi le notizie tipo film, a raffica. Ero di otto settimane, ancora nel secondo mese. Ero molto arrabbiata che fosse uscita la notizia”.

Come è noto, infatti, è stato proprio il settimanale Chi, di cui il conduttore è il direttore, ha lanciare per primo lo scoop della prima gravidanza di Aurora, quando ancora quest’ultima non aveva superato i canonici tre mesi.