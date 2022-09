Aurora Ramazzotti, sui social dopo la notizia sulla presunta gravidanza: la sua replica

Nei giorni scorsi ha fatto scalpore uno degli ultimi scoop lanciato dal settimanali Chi e che vede protagonista Aurora Ramazzotti. Stando alla rivista di Alfonso Signorini, la figlia di Michelle Hunziker sarebbe incinta. A distanza di giorni dal lancio di questa notizia, a rompere il silenzio sui social è stata proprio Aurora.

LA REPLICA DI AURORA – Il tutto ha avuto iniziato qualche settimana fa, quando, sempre secondo a quanto segnalato a Chi, Aurora e Michelle sarebbero state viste entrare in farmacia per l’acquisto di un test di gravidanza. A quella notizia, i lettori hanno cercato di capire per chi fosse quel test.

Solo pochi giorni fa, il magazine di Signorini ha deciso di svelare per chi fosse il test di gravidanza. Ad essere in dolce attesa è Aurora, da 5 anni felicemente impegnata con Goffredo Cerza. Il settimanale ha inoltre parlato della reazione dei nonni materni.

A commentare la notizia è stato Tommaso Zorzi, tra gli amici più intimi della 25enne. Sui social, l’ex gieffino ha ammesso di non essere a conoscenza di nessuna gravidanza. In molti, però, hanno iniziato a sospettare che quello di Tommaso sia stato un tentativo di depistaggio per poter dare modo all’amica di annunciare la gravidanza.

A qualche giorno di distanza dal lancio dello scoop, Aurora Ramazzotti ha deciso di rompere il silenzio. Nelle sue IG Stories, la figlia di Eros Ramazzotti sì è mostrata con indosso un cappellino con la scritta “Calma”. Ad accompagnare lo scatto è la didascalia: “Ci vuole calma”.