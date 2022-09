Aurora Ramazzotti, sulla sua gravidanza: “Ogni cosa a suo tempo”

Dopo la notizia bomba lanciata da Chi, Aurora Ramazzotti si è ritrovata per settimane al centro del gossip. Stando alla rivista di Alfonso Signorini, la figlia di Michelle Hunziker sarebbe in dolce attesa.

A rompere il silenzio, del lancio del gossip, è stata proprio la Ramazzotti. Attraverso l’ANSA, la ragazza ha voluto commentare quanto trapelato nelle ultime settimane.

“Ogni cosa a suo tempo” – Dalla notizia della sua presunta gravidanza, Aurora non l’ha mai commentata apertamente. Qualche battuta ironica come suo solito, ma non ha smentito o confermato quanto dichiarato da Chi o, almeno, non fino a poco tempo fa.

La ragazza è stata presente al concerto di suo padre Eros a Siviglia ed è in quell’occasione, come riportato da ANSA, che le è stato chiesto della gravidanza. Davanti a questa domanda, la Ramazzotti ha così replicato: “Ho sempre parlato di tutto, ma stavolta rispettate il mio silenzio. Ogni cosa a suo tempo”. La ragazza all’evento non era sola, al suo fianco c’era Goffredo Cerza, suo fidanzato e presunto padre del bambino.

Aurora potrebbe quindi essere incinta, ma non vorrebbe ancora annunciarlo ufficialmente. Non c’è stata alcuna conferma e nessuna smentita, ma, forse, la ragazza starebbe semplicemente attendendo il momento giusto per dare il lieto annuncio.

Magari la figlia di Michelle Hunziker potrebbe essere nei primi tre mesi di gravidanza, dove è spesso consigliato di attendere prima di rivelarlo. Non resta altro, però, che attendere ulteriori aggiornamenti.