Aurora Ramazzotti: un nuovo tatuaggio dedicato agli haters

Sempre molto attiva sui social, Aurora Ramazzotti si è spesso mostrata senza filtri e senza temere di dire la sua. Alcune sue opinioni, però, sono finite al centro delle critiche da parte degli haters. È proprio ai cosiddetti leoni da tastiera che la figlia di Michelle Hunziker ha deciso di dedicare un tatuaggio.

IL TATUAGGIO DEDICATO AGLI HATERS – Come già anticipato, Aurora ha spesso scatenato le dure critiche da parte degli haters. Soprattutto ora che è divenuta mamma di Cesare da 3 mesi, la ragazza si trova molte volte al centro delle polemiche e a dover affrontare diversi consigli non richiesti.

La Ramazzotti ha deciso di rispondere in modo originale e inaspettato alle critiche, ossia attraverso un tatuaggio. La figlia della Hunziker non ha mai fatto mistero di questa sua passione, così confermano i diversi disegni impressi sul suo corpo. Per via della gravidanza e dell’allattamento, l’influencer ha dovuto mettere in pausa questa sua passione.

Nei giorni scorsi, Aurora Ramazzotti ha deciso di farsi un nuovo e originale tatuaggio e per l’occasione ha deciso di rivolgersi a Tatuaggi male. Si tratta di un tatuatore diventato virale per il suo stile, ossia le scritte “cancellate” e imperfette dietro cui si nascondono precisi messaggi.

Il messaggio che l’influencer ha deciso di imprimersi sulla pelle è la frase cancellata “La tua opinione“, tatuandosela sulla spalla destra. Una chiara risposta a tutti coloro che, in particolar modo negli ultimi mesi, l’hanno spesso attaccata e criticata.