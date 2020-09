Auto Elettriche: quali sono le migliori del 2020?

Vuoi conoscere le migliori auto elettriche del 2020? La mobilità è in costante evoluzione, sia per quel che riguarda il settore delle automobili che per gli altri mezzi di trasporto come le biciclette, gli scooter etc. In particolar modo il motore elettrico consente dei risparmi grazie all’energia primaria come fonte di funzionamento.

Rispetto alle altre motorizzazioni, le auto elettriche effettuano delle percorrenze chilometriche maggiori dovuto all’aumento della loro autonomia. Inoltre sempre più persone scelgono questa soluzione per via dell’ottimo miglioramento sull’impatto ambientale grazie a questa alternativa ecologica.

Lo sappiamo, le auto elettriche costano di più rispetto alle classiche motorizzazioni a benzina o diesel, ma questo non può e non deve essere un problema. Se vuoi guidare un’auto elettrica potresti pensare di noleggiarla per un lungo periodo di tempo (approfondisci il noleggio a lungo termine per privati: https://www.finrent.it/noleggio-lungo-termine-privati ).

Cosa devi conoscere delle migliori auto elettriche del 2020?

Seppur il prezzo di acquisto delle migliori auto elettriche del 2020 sia maggiore rispetto alle altre vetture, devi sapere che ciò ti consentirà un risparmio a lungo termine. Innanzitutto perché investirai su un’ottima alternativa ecologica, in secondo luogo non dovrai aver timore degli eventuali blocchi della circolazione (come quelli applicati sui motori a diesel).

Non di meno avrai la possibilità di risparmiare sul listino ufficiale sia grazie al noleggio a lungo termine sia con gli incentivi auto inerenti all’acquisto delle vetture elettriche.

Le 8 migliori auto elettriche dell’intero anno 2020

Renault Zoe, da € 25.900 Skoda Citigo, da € 19.900 Volvo XC40, da € 59.600 BMW iX3, il prezzo non è stato ancora comunicato Fiat 500, da € 37.900 Renault Twingo Z.E., il prezzo non è stato ancora comunicato Mazda MX-30, da € 39.350 Volkswagen e–Up!, da € 23.000

Quali incentivi poter ottenere per le vetture elettriche 2020

Grazie al Decreto Rilancio è possibile usufruire degli incentivi per acquistare le migliori auto elettriche e ibride del 2020. Se fossi interessato, esistono anche ulteriori bonus per comprare le macchine Euro 6 con emissioni di CO2 purché siano inferiori a 110 g/Km.

Per poter accedere al bonus relativo all’acquisto delle auto elettriche 2020, i veicoli dovranno emettere meno di 20 g/Km di CO2 e l’agevolazione sarà compresa tra i 10.000€ e i 6.000€. I requisiti per l’approvazione sono:

Rottamare un veicolo a quattro ruote con più di 10 anni di vita ;

un veicolo a quattro ruote con ; Il prezzo per poter comprare la nuova auto elettrica non dev’essere superiore a 61.000€.

Dal momento in cui alcuni incentivi possono variare di Regione in Regione o per enti locali, ti suggeriamo di verificare le iniziative presenti sul tuo territorio ( bonus auto elettriche in Italia ).

Esempi di noleggio a lungo termine di auto elettriche

Di seguito ti prospettiamo qualche esempio di noleggio auto elettriche a lungo termine in base ai modelli differenti e con delle caratteristiche altrettanto varie.

Noleggio a lungo termine auto elettriche Caratteristiche Costi e condizioni SMART Fortwo EQ – Pure Elettrica • Zero Emission – Principali optionals: Radio • Cruise Control • etc. €229,99 (iva esclusa) – durata 24 mesi – anticipo €2500 (i.e) – 20000 chilometri totali Peugeot e-208 100kW 5 porte – Active Elettrica • Euro6.d tmp – Principali optionals: Clima • etc. €285,00 (iva esclusa) – durata 60 mesi – anticipo €3000 (i.e) – 35000 chilometri totali Tesla Model 3 – Long Range Dual Motor AWD Elettrica • Zero Emission – Principali optionals: Clima • etc. €645,00 (iva esclusa) – durata 60 mesi – anticipo €7000 (i.e) – 50000 chilometri totali BMW i3 Range Extender Automatic 120 ah 170 CV Elettrica • Zero Emission – Principali optionals: Clima • Radio • etc. €386,00 (iva esclusa) – durata 60 mesi – anticipo €3500 (i.e) – 20000 chilometri totali Audi -tron SPB 55 Dual Motor 360CV – Quattro Elettrica • Zero Emission – Principali optionals: Clima • Radio • Sensori Parcheggio • etc. €1077,00 (iva esclusa) – durata 60 mesi – anticipo €8000 (i.e) – 50000 chilometri totali

Le condizioni contrattuali variano a seconda della durata contrattuale, il modello della vettura con motore elettrico, quanti chilometri annuali sono inclusi e soprattutto verserai l’anticipo oppure no.

Tra i modelli esposti in tabella e tra una delle migliori auto elettriche del 2020, quale sceglieresti? Se ti va dillo con un commento e saremo lieti di confrontarci con te per comprendere al meglio le tue esigenze.