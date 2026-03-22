Una serata che si è trasformata in tragedia quella vissuta oggi in Corso Garibaldi, dove un violento incidente stradale ha spezzato la vita di due persone. Secondo una prima ricostruzione, le vittime sarebbero state investite da un auto sopraggiunta a forte velocità, in circostanze ancora tutte da chiarire.

La scena che si è presentata ai soccorritori è stata subito drammatica. Alcuni testimoni parlano di un impatto improvviso e devastante, avvenuto sotto gli occhi di passanti rimasti sotto shock. L’allarme è scattato immediatamente, facendo convergere sul posto numerosi mezzi di emergenza.

I sanitari del 118 hanno tentato a lungo di salvare le persone coinvolte, ma ogni intervento si è rivelato purtroppo inutile. Le due vittime sarebbero decedute sul colpo o poco dopo, a causa delle gravi ferite riportate nell’investimento.

Nel frattempo, l’area è stata completamente isolata dalle forze dell’ordine per consentire i rilievi del caso. Il traffico ha subito forti rallentamenti, con lunghe code e disagi per gli automobilisti, mentre gli investigatori lavorano per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.