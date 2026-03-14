Un grave incidente si è verificato nella serata di ieri in località Ripe Rosse, nel territorio di Montecorice, nel cuore del Cilento. Un’automobile con a bordo una giovane coppia di fidanzati è uscita improvvisamente di strada dopo un violento impatto, sfondando il guardrail che costeggia la carreggiata. Il veicolo ha quindi iniziato una drammatica caduta lungo la scarpata che domina il mare.

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto avrebbe perso il controllo mentre percorreva il tratto panoramico che collega diversi centri costieri della zona. Dopo aver sfondato la barriera di protezione, il mezzo è precipitato per circa 200 metri lungo il costone roccioso.

L’allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti di passaggio che hanno assistito alla scena o notato i segni dell’impatto lungo la strada. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori, tra cui i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e le forze dell’ordine.

Le autorità stanno ora lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e capire cosa abbia causato la perdita di controllo del veicolo. Non si esclude alcuna ipotesi, dal possibile errore umano alle condizioni della strada in quel tratto particolarmente tortuoso del litorale cilentano.