Auto sportiva di segmento elevato? Sceglila tra le Offerte Km Zero di casa Porsche

Le auto a km zero sono una tipologia particolare di offerta, disponibile solo presso alcuni concessionari. Forse non tutti sanno che è possibile trovare con la formula km zero anche vetture di lusso, piuttosto che sportive di segmento elevato e top di gamma dei brand più noti e rinomati. Per ottenere questo tipo di proposta è però necessario recarsi presso un concessionario che tratti vetture classificate come di segmento elevato, top di gamma o di lusso, e scegliere il brand che si desidera per una vettura nuova, mai scesa su strada, tuttavia già immatricolata, quindi in pronta consegna.

Chi è alla ricerca di una Porsche km zero è in genere qualcuno che desidera guidare un’auto dal piglio sportivo, di segmento elevato, tuttavia preferisce risparmiare sull’acquisto ed avere un gioiellino che sia anche in pronta consegna, così da evitare di attendere troppo tempo per possederla e guidarla su strada. Quando si tratta di km zero si parla solitamente di proposte con sconti che vanno dal 10% fino anche al 25% sul prezzo di listino; in sostanza questo permette di ottenere l’auto migliore possibile con il budget che si ha a disposizione. Anche perché le auto a km zero sono sostanzialmente nuove, non hanno mai circolato su strada. Sono vetture che il concessionario ha già immatricolato, per questioni che riguardano politiche interne e che sono esclusivamente un vantaggio per il cliente. Visto che lo sconto viene applicato in percentuale, più alto è il prezzo di listino e maggiore è il vantaggio economico che si può ottenere, anche con una Porsche.

Una buona fetta di concessionari propone ai propri clienti delle vetture a km zero. La problematica sta nel fatto che spesso queste offerte vanno a ruba, sono quindi disponibili per un ridotto periodo di tempo. Costano meno perché all’atto pratico sono auto di seconda mano: infatti sono già state immatricolate. Ma visto che non hanno mai circolato l’unica cosa che le accomuna ad un’auto usata è lo sconto applicato sul prezzo di listino, per il resto hanno un minimo di chilometri percorsi e zero segni di usura. Spesso sono rimaste alcuni mesi nel parco macchine del concessionario, sono quindi sostanzialmente nuove, anche se tecnicamente di seconda mano. I vantaggi del cliente riguardano anche il fatto che si tratta di auto in pronta consegna, già disponibili; basta attendere il tempo del passaggio di proprietà per avere a disposizione la nuova vettura.

I vantaggi sono quindi numerosi e permettono a chiunque di trovare l’auto dei sogni a un prezzo scontato, anche chi preferisce guidare vetture di un certo pregio. Ci sono però anche alcuni piccoli svantaggi, il primo riguarda proprio il fatto di dover scegliere tra le auto già disponibili dal concessionario. Qualcuno potrebbe anche non trovare nella versione a km zero l’auto che desidera; oppure il modello dei sogni potrebbe essere del colore che non si preferisce o con un allestimento poco interessante. É il rovescio della medaglia, cui però si può ovviare considerando lo sconto ottenuto. Anche se la nuova Porsche sarà nera invece che grigia diciamo che il piacere di guidarla non diminuirà poi tanto.