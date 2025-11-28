Autovelox, arriva il censimento nazionale: ecco cosa cambia

Mancano pochi giorni al 30 novembre, giorno entro il quale sarà possibile registrare gli autovelox nel portale del Ministero delle Infrastrutture. Ma cosa succede se non viene rispettata questa scadenza?

CENSIMENTO NAZIONALE – Dal 30 settembre, attraverso un apposito decreto, il Mit ha dato la possibilità ai Comuni, alle Province e alle Regioni di registrare gli autovelox. Gli enti hanno tempo due mesi, ossia entro il 30 novembre, per poter effettuare questo censimento.

Tutti gli autovelox non censiti, quindi non presenti nel portale, non potranno essere impiegati per le sanzioni. Nel caso questi dispositivi non venissero spenti e quindi continuassero ad essere operativi, le sanzioni generate da essi verranno considerate nulle e potranno essere contestate.

Il fulcro rimane la distinzione fra “approvazione” e “omologazione”. L’articolo 142 del Codice della Strada stabilisce che solo le apparecchiature debitamente omologate possono essere considerate fonti di prova. Tale differenza è stata stabilita dalla Corte di Cassazione nel 2024, che ha spiegato che l’approvazione ministeriale non equivale automaticamente ad un’omologazione.

Questa novità si traduce in trasparenza per gli automobilisti. Sulla piattaforma del Mit, infatti, sarà possibile prendere visione dei dati relativi agli autovelox censiti, consultabili tramite mappe e registri pubblici. Ciò permetterà a chi riceve una sanzione di verificare se il dispositivo fosse regolarmente registrato.