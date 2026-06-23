Autovelox, nuove regole dal Governo: cosa cambia per gli automobilisti

Nuove regole in arrivo per gli autovelox. Il Governo ha infatti approvato un decreto che punta a fare chiarezza sull’omologazione dei dispositivi utilizzati per rilevare la velocità sulle strade italiane, dopo anni di polemiche e ricorsi da parte degli automobilisti

Le novità

La principale novità riguarda gli apparecchi installati o approvati dopo il 2017: questi saranno considerati automaticamente omologati e quindi pienamente validi ai fini delle sanzioni. Una decisione che dovrebbe ridurre il numero dei ricorsi presentati contro le multe per eccesso di velocità.

Situazione diversa, invece, per gli autovelox più datati. I dispositivi precedenti al 2017 dovranno essere sottoposti a specifici controlli tecnici per verificare che rispettino gli standard richiesti dalla normativa. Solo dopo aver superato le verifiche potranno continuare a essere utilizzati dagli enti locali.

Più manutenzione

Il decreto introduce inoltre procedure più rigorose per la taratura e i controlli periodici degli apparecchi. L’obiettivo è garantire maggiore trasparenza e assicurare che ogni rilevazione venga effettuata con strumenti perfettamente funzionanti e affidabili.

Secondo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il provvedimento rappresenta un passo importante per aumentare la sicurezza stradale, evitando allo stesso tempo che gli autovelox vengano percepiti come semplici strumenti per fare cassa.

Le nuove disposizioni mirano quindi a mettere ordine in un settore che negli ultimi anni ha generato numerose contestazioni, offrendo regole più chiare sia agli automobilisti sia alle amministrazioni locali.