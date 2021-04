Avanti Un Altro!, ecco quanto guadagna la “bonas” Sara Croce

Avanti Un Altro! attualmente è il programma di punta di Paolo Bonolis, in onda tutte le sere dalle 18:45 su Canale 5 e ora anche di sera in prima serata. La Mediaset ha deciso di assegnargli la prima serata al posto del talk di Barbara D’Urso; questo per una questione economica e di ascolti. Una delle protagoniste del game show è Sara Croce, la quale ricopre il ruolo di Bonas.

LA CARRIERA DI SARA CROCE – La ragazza, residente a Milano e classe 1998, è molto apprezzata dal pubblico, soprattutto quello maschile, di Avanti Un Altro!. In passato, venne scelta dall’agenzia della moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, per ricoprire il ruolo di Madre Natura nel programma Ciao Darwin. Insomma, Sara è una fedelissima di Bonolis.

Da lì il successo è arrivato alle stelle, la popolarità e i follower sono aumentati, così come il suo stipendio. Ma quanto guadagna Sara Croce? Sicuramente la Bonas percepisce uno stipendio molto alto per una ragazza di 22 anni.

Come se non bastasse, la Croce ha una vita sentimentale molto attiva poiché è fidanzata con un noto calciatore, Gianmarco Fiory. Inoltre, la giovane ragazza ha comprato un appartamento a Milano per essere più vicina agli studi.

QUANTO GUADAGNA SARA CROCE – Quanto guadagna la giovane Bonas, quindi? Beh non ci sono comunicati ufficiali ma pare che la Mediaset non paghi più di mille euro a puntata. Considerando che la ragazza registra numerose puntate, sicuramente il suo stipendio sarà molto alto.