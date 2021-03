Avanti un Altro, Miss Claudia: curiosità di uno dei volti amati del programma

Tra i volti del cast di Avanti un Altro, molto amata è Miss Claudia, all’anagrafe Claudia Ruggeri. Personaggio storico del programma, nel corso degli anni ha vestito vari panni fino, attualmente, a far parte del salottino. Ma chi è Miss Claudia?

Da qualche giorno è tornato sul piccolo schermo uno dei programmi Mediaset più amati. Tra i tanti personaggi amati dal pubblico, ha fatto il suo ritorno Miss Claudia. Classe ’83, la Ruggeri è originaria di Roma.

Dopo una carriera da modella, la donna è approdata in televisione. Claudia ha infatti preso parte in a Domenica In e Avanti un Altro, in cui attualmente è presente. Nel programma condotto dall’amata coppia Bonolis-Laurentis, la romana ha vestito i panni della Poliziotta, poi della Supplente e ora è Miss Claudia.

Quello che forse non tutti sanno è che oltre ad essere collega di Bonolis, è anche la cognata di quest’ultimo. La Ruggeri è infatti sposato con Marco Bruganelli, fratello di Sonia, che è capo della società di casting e produzioni Sdl 2005 ed è sposata con Paolo.

Dopo un lungo fidanzamento, si è sposata con Marco nel 2016. Riguardo l’inizio della loro love-story, Claudia ha raccontato a TV sorrisi e canzoni:

“Avevo 19 anni ed ero fidanzata con un ragazzo gelosissimo. Non sopportava che facessi televisione e mi ha lasciata di punto in bianco. Una domenica, dietro le quinte di Domenica in, mi sono messa a piangere. Un giovane mi si è avvicinato dicendomi: ‘Chi fa piangere una ragazza così bella?’. Così ho incontrato Marco, il mio attuale marito”