Avanti Un Altro!, Sara Croce infiamma il web con uno scatto condiviso su Instagram

L’emergenza Covid-19 ha costretto Mediaset a sospendere la programmazione di alcuni show di punta dell’emittente televisiva. Avanti Un Altro!, game show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, è uno di dei programmi penalizzati.

PAOLO BONOLIS CONTRO LA SCELTA DI MEDIASET – I conduttori del programma, infatti, non hanno molto gradito la mossa della famiglia Berlusconi e Bonolis ha aspramente criticato la scelta fatta. Il motivo? Le puntate erano già state tutte registrate, pertanto, non aveva alcun senso non mandarle in onda. Eppure Mediaset ha deciso di riproporre le repliche.

SARA CROCE INFIAMMA IL WEB – Particolarità del programma è il mini mondo composto da diverse personalità. Una delle più amate, sicuramente dopo Miss Claudia, è Sara Croce, ex Madre Natura di Ciao Darwin e ora Bonas. In molti ricorderanno la fugace relazione con Andrea Damante, ex tronista di Uomini e Donne, a quel tempo parecchio attivo sentimentalmente. I due ebbero un flirt durato poco ma pare che la modella fosse realmente interessata al deejay. La ragazza in queste ore ha infiammato il web dopo aver condiviso uno scatto su Instagram molto hot.

La foto è di qualche tempo fa e la ragazza ha commentato scrivendo “Fuego”; nello specifico la modella indossa un bikini formato da uno slippino bianco molto striminzito e la parte superiore da un reggiseno nero a forma di X che non riesce a contenere il seno prosperoso di Sara Croce.

Immediata la risposta degli utenti che l’hanno sommersa di like e commenti positivi. Non sono mancate neanche le reazioni dei colleghi di Avanti Un Altro!, i quali hanno commentato lo scatto. Paolo Bonolis, storico conduttore del game show, non ha proferito parola, anche perché non è molto esperto di tecnologia e spesso è costretto a chiedere aiuto alla moglie Sonia Bruganelli.