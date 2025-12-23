Avatar: Fuoco e Cenere: il terzo capitolo conquista il pubblico

Il terzo capitolo della saga fantascientifica di James Cameron, “Avatar: Fuoco e cenere” ha debuttato venerdì, conquistando il pubblico. La pellicola ha incassato 36,5 milioni di dollari in oltre 3.800 sale statunitensi.

IL SUCCESSO DELLA NUOVA PELLICOLA DI JAMES CAMERON – A distanza di tre anni dall’uscita del secondo film della saga diretta da James Cameron e prodotta da Disney, venerdì ha debuttato il terzo capitolo. “Avatar: Fuoco e cenere” ha confermato il solido successo del franchise, incassando 36,5 milioni di dollari solo il primo giorno del debutto.

Secondo le stime riportate da Variety, il film potrebbe raggiungere tra gli 85 e i 90 milioni di dollari negli Stati Uniti entro la fine del weekend, mentre sono previsti fino a 365 milioni di dollari di incasso mondiale entro la chiusura del primo weekend.

Se le stime dovessero rivelarsi vere, il terzo capitolo potrebbe superare il successo ottenuto dal primo Avatar (77 milioni di dollari negli Stati Uniti), ma resterebbe inferiore a quello di La via dell’acqua, che aveva debuttato con 134 milioni sul mercato nordamericano.