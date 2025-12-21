Avellino, a gennaio un colpo dalla Juventus e Inter

L’Avellino si muove con decisione in vista della sessione di mercato di gennaio. La squadra campana sta vivendo una stagione positiva in Serie B, ma la società è consapevole della necessità di intervenire per mantenere alto il rendimento anche nella seconda metà del campionato. L’obiettivo è quello di aggiungere qualità e profondità alla rosa.

Tra le priorità di mercato c’è il reparto difensivo, dove il club valuta l’inserimento di uno o due difensori centrali Under. In questo contesto continua a essere monitorata la situazione di Alessandro Dellavalle, difensore classe 2002 di proprietà del Torino e attualmente in prestito al Modena.

Tramite il proprio sito web, il giornalista Alfredo Pedullà aggiunge: “Ma nella lista del club irpino ci sono altri due specialisti, stiamo parlando di Pedro Felipe e Giacomo Stabile, nati rispettivamente nel 2004 e nel 2005″.

“Pedro Felipe, fisico imponente, è un brasiliano attualmente in forza alla Juve Next Gen, i bianconeri lo hanno ingaggiato dal Palmeiras, in questa stagione è stato convocato in prima squadra per la gara contro il Milan, il profilo viene seguito con attenzione. Ma occhio anche a Giacomo Stabile che l’Inter ha mandato alla Juve Stabia la scorsa estate e che è un altro possibile rinforzo”