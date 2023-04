Avv. Lubrano: “Revoca Scudetto 2019 alla Juventus per assegnarlo al Napoli, andremo avanti per anni”

Ai microfoni di Radio Punto Nuovo è intervenuto l’avvocato Enrico Lubrano. Spesso vicino alle vicende giudiziarie della SSC Napoli, ha parlato della richiesta di revoca dello Scudetto 2019 per assegnarlo al club di Aurelio De Laurentiis.

“Il ricorso depositato al Tar del Lazio lo scorso 31 marzo fa riferimento alla revoca dello scudetto del 2019 e si fonda sulla decisione attuata quest’anno dalla Corte d’Appello federale, visto che la Juventus ha determinato l’alterazione di quel campionato con le suddette operazioni imputate“.

“E in quel caso, assegnare lo scudetto alla seconda in classifica, cioè il Napoli, come già avvenuto durante Calciopoli. Le annualità sono predisposte per 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021. In quest’ultima annata, la Juve andò a sottrarre la Champions al Napoli per un punto. Le tempistiche? Sono medio-lunghe, può andare avanti per anni. Andrà a finire in Consiglio di Stato, in un modo o nell’altro“.