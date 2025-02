Avvio complicato per Kvaratskhelia al PSG: critiche dai tifosi dopo le prime gare

L’adattamento di Khvicha Kvaratskhelia al calcio francese si sta rivelando più difficile del previsto. Dopo tre partite con il Paris Saint-Germain, l’ex talento del Napoli non ha ancora lasciato il segno e le prime critiche non si sono fatte attendere.

Nemmeno la sfida di Coppa di Francia contro il Le Mans, formazione di terza divisione, ha offerto spunti positivi, alimentando il dibattito sulle sue prestazioni.

Contesto nuovo

Il giocatore georgiano sta affrontando una fase di ambientamento in un contesto completamente nuovo, tra una squadra da conoscere, una città diversa e un campionato con dinamiche differenti.

Tuttavia, la concorrenza nel reparto offensivo del PSG è altissima, con giocatori del calibro di Ousmane Dembélé, Désiré Doué e Bradley Barcola pronti a contendersi un posto da titolare.

Anche i tifosi parigini hanno iniziato a manifestare dubbi sulle sue prestazioni, evidenziando come il rendimento non sia ancora all’altezza delle aspettative. Tra i commenti più diffusi sui social si leggono opinioni critiche sull’investimento da 75 milioni di euro fatto per il suo acquisto e paragoni con altri giocatori del Napoli, in particolare Victor Osimhen, considerato da molti una scelta più incisiva per l’attacco del PSG.