Ayoze Perez, la Roma vuole il giocatore

I giallorossi starebbero pensando ad Ayoze Perez per il proprio attacco. Il Leicester non sembra convinto di rinnovargli il contratto

È fuga totale da Leicester. Sono vari i giocatori in scadenza di contratto per le foxes in estate, con alcuni che sembrano interessare alle squadre italiane. Tra i tanti giocatori ce ne sono due che interessano alla Roma, di cui uno solo sembra un obiettivo concreto.

Il primo è Caglar Soyuncu, difensore turco che però sembra possa andare all’Atletico Madrid, l’altro è un nome tutto nuovo. Infatti, il Leicester sembra voglia lasciar partire l’ex Newcastle Ayoze Perez. Il calciatore spagnolo andrà in scadenza e i giallorossi sono interessati a lui.

Talento mai esploso

Quello di Ayoze Perez può dirsi come il caso di un giocatore mai realmente esploso. La seconda punta spagnola sembrava poter diventare un grande giocatore, con il Newcastle che aveva puntato fortemente su di lui. Alle porte dei 30 anni non è riuscito a sfondare come avrebbe voluto, tanto che ora il Leicester vorrebbe scaricarlo.

In passato si sono interessate a lui anche Inter e Napoli, con lui che ora potrebbe arrivare in Italia attraverso la Roma. Resta da battere la concorrenza spagnola, con la Real Sociedad che sembra essere fortissima per il suo profilo. Il giocatore piace e non poco agli spagnoli, che potrebbero provare a rivitalizzarlo.

In Spagna, si sa, per gli attaccanti un po’ più maturi hanno un certo feeling. Vedasi Joaquin, Negredo, Raul Garcia e Iago Aspas che sono letteralmente maturati dopo i 30. Tutti giocatori di spessore a cui ora potrebbe aggregarsi Ayoze Perez.