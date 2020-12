AZ-Napoli, le probabili formazioni: Osimhen ancora fuori, Gattuso punta su Petagna

Questa sera, alle ore 21, il Napoli scenderà in campo contro l’AZ in trasferta. Sarà possibile seguire la partita su SKY, con gli azzurri che puntano al risultato pieno per festeggiare la qualificazione con un turno d’anticipo.

Rino Gattuso anche per questa partita non avrà a disposizione l’acquisto più costoso della storia della SSC Napoli: Victor Osimhen.

L’attaccante azzurro è infatti ancora infortunato e per il momento indisponibile. Secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe ritornare almeno in panchina per la gara contro la Sampdoria del 13 dicembre. Queste le probabili formazioni di Az-Napoli:

AZ (4-3-3): Bizot; Svensson, Martins Indi, Hatzidiakos, Wijndal; Midtsjo, Clasie, Koopmeiners; Stengs, Boadu, De Wit.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Lobotka, Bakayoko, Elmas, Politano, Insigne, Petagna.

Al posto di Osimhen, quindi, Rino Gattuso farà giocare Andrea Petagna. L’attaccante azzurro non è riuscito ancora a mostrare tutte le sue qualità all’interno della rosa e, contro l’AZ, punta a sbloccarsi anche in Europa dopo il gol in campionato contro il Benevento.