Azmoun assente dal ritiro del Leverkusen: voci di mercato

Dopo aver trascorso l’ultima stagione in prestito alla Roma, Sardar Azmoun è tornato al Bayer Leverkusen in estate ed è stato presente ai test di rendimento di domenica, ma non si è presentato all’allenamento di lunedì nonostante le aspettative che l’attaccante iraniano lo facesse

“Non basta fare la diagnostica del rendimento, bisogna anche allenarsi”, ha detto Simon Rolfes. “Ieri c’era, ma oggi no”. L’amministratore delegato del Bayer 04 ha aggiunto che il club dovrà “chiarire cosa sta succedendo”.

Secondo Kicker, Azmoun non ha un futuro al Bayer Leverkusen dopo il suo arrivo dallo Zenit San Pietroburgo per 2,5 milioni di euro nel gennaio 2022. Dopo aver trascorso l’ultima stagione in prestito alla Roma, dove ha segnato tre gol in 23 partite, la squadra italiana avrebbe preso in considerazione l’acquisto dell’iraniano su base permanente se si fosse qualificata per la Champions League.

Un contratto da rispettare

Con un contratto al Bayer Leverkusen fino al 2027, i campioni della Bundesliga sperano di ottenere circa 10 milioni di euro da un potenziale pretendente per Azmoun, che ha segnalato l’interesse del Siviglia, come sostituto di Youssef En Nesyri, oltre a contatti allentati da parte di un club italiano senza nome e di club del Qatar e degli Emirati Arabi Uniti.

Mentre un prestito con opzione di acquisto sarebbe possibile, il Bayer Leverkusen preferirebbe una vendita diretta. La Roma potrebbe provare a riprenderlo, con il giocatore che sembrerebbe desideroso di tornare nella capitale. In caso, un’offerta dell’Emirati Arabi sarebbe anche una scelta decente per lui. L’iraniano, sicuramente, non resterà all’interno della società tedesca.