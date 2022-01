Azmoun, lo Zenit spara basso. Juventus interessata al giocatore

Lo Zenit, complice l’imminente scadenza di contratto, chiede poco per il cartellino di Azmoun. Juventus alla finestra

La Juventus a Gennaio potrebbe fare qualcosa e non nasconde l’interesse per svariati prospetti. Se la sconfitta contro l’Inter in Supercoppa ha lasciato l’amaro in bocca, è anche vero che si è vista una Juventus in crescita nelle ultime uscite. La squadra però va rinforzata, con Azmoun dello Zenit tra i preferiti.

L’Iraniano è in scadenza con il club Russo e con molta probabilità partirà già da Gennaio. Il calciatore potrebbe venir preso per sopperire alle mancanze offensive della squadra, tappando con un profilo che intriga.

Il prezzo e le possibili pretendenti

Lo Zenit chiede almeno 5 milioni per potersi liberare di Azmoun. La Juventus vorrebbe provare ad abbassare le pretese dei Russi, cercando di risparmiare qualcosina per eventuali altri colpi.

Il calciatore sembra interessare parecchio alla società bianconera, con cui potrebbe completare un reparto avanzato sterile e poco completo. La Juventus non sembra però l’unica pretendente.

Su Azmoun ci sarebbero anche gli occhi del Newcastle e del Lione, con negli ultimi giorni che dall’Inghilterra sembra arrivare voce di un lieve interesse del Liverpool.

Una discreta concorrenza, che però sembra farsi sempre meno forte. Visto anche che il Newcastle ha acquistato pochi giorni fa Chris Wood dal Burnley e che sembra difficile possa fare altri acquisti in attacco. Salvo rari casi, nel caso in cui dovesse uscire qualcuno. Certo, se Calum Wilson dovesse rimanere fuori fino a Marzo, come si dice, potrebbe essere tutta un’altra storia.