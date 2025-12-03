AZZURRA: il nuovo singolo è “Mon Amour”

Dopo un percorso artistico in continua evoluzione, Azzurra torna con Mon Amour, il nuovo singolo scritto da lei e prodotto insieme a Matteo Capreoli, uscito il 25 novembre 2025.

Mon Amour è una canzone sull’amore che si spegne, sull’idealizzazione dell’altro e sulla forza di lasciar andare. Un viaggio tra lingue e sonorità diverse che si incontrano in un respiro universale, trasformando la disillusione in libertà, ironia e rinascita.

“Mon Amour è nata quando ho capito che anche l’amore, a volte, ha bisogno di morire per poter rinascere in un’altra forma. Non volevo scrivere una canzone triste, volevo restituire la bellezza che rimane anche quando qualcosa finisce.” – dichiara Azzurra.

Tra sonorità pop elettroniche e atmosfere sospese, il brano unisce pulsazioni contemporanee e accenni vintage, richiamando la sensualità delle produzioni francesi degli anni ’70. Il risultato è un sound minimale ma denso, dove la voce di Azzurra si muove con grazia tra malinconia e lucidità.

C’è la consapevolezza della fine, ma anche la grazia del lasciar andare — come se, attraverso la lingua e la musica, si metabolizzasse un lutto sentimentale per ritrovare una nuova forza vitale. Mon Amour diventa così una dichiarazione di emancipazione emotiva: un addio che diventa inizio, una ferita che si apre alla possibilità di nuova vita. Un debutto che mette al centro la vulnerabilità come forza, e la fine come inizio.