Baby fenomeno in casa Napoli

Il Napoli felice dei suoi risultati guarda il futuro in maniera positiva. Quest’anno nella città partenopea sono arrivati diversi giocatori che hanno dimostrato di avere ottime qualità. Stiamo parlando di due talenti come Kvaratskhelia e Kim Min-Jae. Tutto il merito di queste operazioni vanno sicuramente al direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli. Il ds anno dopo anno dimostra le sue qualità riuscendo a portare a Napoli giocatori di grande talento.

I dirigenti partenopei vogliono continuare a stare sul pezzo portando in Campania i migliori giovani. Gli occhi degli scout guardano già in avanti pensando a nuovi talenti che possano rinforzare al meglio la rosa. Uno di questi potrebbe già trovarsi in casa ed attualmente gioca in prestito alla Pro Vercelli in Serie C. Stiamo parlando di Antonio Vergara.

Vergara è un centrocampista classe 2003 di proprietà del club azzurro. E’ un titolare inamovibile della squadra piemontese ed ha segnato 2 gol e fornito un’enorme quantità di assist. E’ un vero cervello del centrocampo. Il Napoli lo sta seguendo con enorme attenzione. I tifosi della Pro Vercelli sono molto entusiasti di lui: “E’ un talento pazzesco“, “Giocatore da Serie A”.

Qualche tempo fa il baby centrocampista ha parlato in un’intervista a Numero Diez. Nel 2021 esordì nell’amichevole Benevento-Napoli. “È stata un’emozione indescrivibile. Ai tempi facevo il raccattapalle e sapere di poter indossare le scarpette, calcare l’erba di quello stadio e sentire il boato dei tifosi nelle azioni più belle è assurdo. In una delle interviste recenti invece ha parlato così: “Come mi sto trovando a Vercelli? Benissimo. Il mio obiettivo è quello di salire di categoria e di fare sempre bene, senza pensare ai gol e agli assist, spero solo di farne il più possibile per aiutare la squadra.”

Chissà se Vergara un giorno potrà essere l’erede del cervello azzurro Stanislav Lobotka che fino ad ora è stato un calciatore perfetto. Il Napoli continua a monitorarlo, speriamo di vederlo presto in Serie A.