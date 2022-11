Badiashile, la Juventus continua ad osservare

Trattativa difficile, ma la Juventus continua a monitorare Benoit Badiashile. Il difensore del Monaco costa però parecchio

La Juventus continua a guardarsi in giro per un difensore centrale, anche se appare improbabile che faccia qualcosa di spessore a gennaio. La sensazione è che il mercato invernale funga da tampone per gli attuali problemi della squadra, con la Juventus che potrebbe prendere qualcuno momentaneamente per evitare di ritrovarsi messa male a metà stagione.

Il calciatore francese è cercatissimo da mezza Europa, con un contratto in scadenza nel 2024 che potrebbe aiutare a qualsiasi trattativa in estate. Il calciatore potrebbe partire per una cifra vicina ai 40 milioni di euro, con il Monaco forte dell’anno rimanente.

La Juventus ci vuole provare

I bianconeri, a queste condizioni, potrebbero mollare il colpo. 40 milioni di euro, allo stato attuale delle cose, per la Juventus sono troppi da spendere. Il calciatore continua a piacere a tante squadre, con la fila che si fa sempre più lunga. Tante le squadre, infatti, a volerlo prendere. Troppe per i bianconeri, che non possono spendere troppo per un singolo calciatore.

Oltre alla Juventus ci sono Siviglia, Newcastle, Real Madrid e Manchester United. Una fila fin troppo lunga per i bianconeri, che difficilmente potrebbero spuntarla davanti ai tanti soldi delle squadre estere. Attualmente in vantaggio sembra esserci il Manchester United, pronto ad investire circa 42 milioni di sterline pur di prendere il calciatore. I bianconeri dovranno cercare di capire se ci sia margine di manovra, ma la possibilità di mollare il colpo è concreta.