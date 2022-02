Bagni: “Osimhen direbbe di sì a un rinnovo di contratto con il Napoli”

L’infortunio rimediato contro l’Inter a novembre gli ha impedito di poter partire per la Coppa d’Africa, ma adesso Victor Osimhen ha pienamente recuperato e proprio contro l’Inter nella sfida di sabato sarà chiamato in causa per cercare di perfezionare il sorpasso in classifica sui nerazzurri, pur in attesa del recupero del match di Bologna.

Il nigeriano ha un contratto con il Napoli che scade il 30 giugno 2025 e pur mancando ancora tre anni, si sta già parlando di una possibilità di un rinnovo come riferito da Salvatore Bagni nel corso dell’ultima trasmissione di “Si gonfia la rete” in onda sul canale Tele A.

“Victor Osimhen è legato al Napoli da un contratto che terminerà il trenta giugno del 2025. I partenopei chiederanno al nigeriano di prolungare il suo contratto per un’altra stagione. Vi posso già anticipare la risposta dell’ex Lille: dirà sicuramente di sì ad Aurelio De Laurentiis”. Nessun dubbio, dunque, sulla volontà di Osimhen di proseguire ancora la sua avventura nel Napoli e di far vedere tutto il suo potenziale.

Bagni è soprattutto convinto dei margini di crescita dell’attaccante azzurro: “Victor Osimhen è convinto di restare almeno tre anni a Napoli anche perché ha ancora ampissimi margini di miglioramento.” Certo, la sua permanenza è comunque soggetta all’eventuale arrivo di proposte indecenti che potrebbero far vacillare il presidente De Laurentiis. Per ora, nella sede degli azzurri non ne sono pervenute, almeno non di significative per farlo già andare via.

L’addio di Osimhen è comunque un’eventualità che Bagni non smentisce del tutto, ma chiarisce che potrebbe accadere solo in un futuro più lontano: “Non sono nemmeno tanto convinto che arriveranno delle offerte a tre cifre ad Aurelio De Laurentiis nei prossimi mesi. L’attaccante sta facendo benissimo, ma il suo calcio è ancora in forte evoluzione. Quando il suo percorso di crescita sarà completato potrà anche andare in un top club internazionale”.