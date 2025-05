Bagni scettico su De Bruyne al Napoli: “A 34 anni le articolazioni pesano”

L’ipotesi di vedere Kevin De Bruyne con la maglia del Napoli nella prossima stagione sta infiammando il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Se da un lato l’eventuale arrivo del fuoriclasse belga rappresenterebbe un colpo di mercato di portata internazionale, dall’altro non mancano le perplessità, soprattutto legate all’età e alla condizione fisica del centrocampista

Tra i più scettici figura Salvatore Bagni, ex centrocampista del Napoli e voce autorevole nel panorama calcistico italiano. Secondo Bagni, i problemi non deriverebbero tanto dal talento – che nessuno mette in discussione – quanto dalla tenuta fisica. “A una certa età le articolazioni pesano,” ha affermato, sottolineando come giocatori come Modric, Mertens o Pedro, pur avendo superato abbondantemente i 35 anni, abbiano caratteristiche fisiche diverse rispetto a De Bruyne. “Quelli integri e più bassi reggono meglio, ma con l’altezza e la struttura fisica del belga, il rischio è maggiore.”

Il centrocampista del Manchester City, che compirà 34 anni a giugno, è reduce da stagioni in cui ha dovuto convivere con diversi acciacchi, soprattutto muscolari. Un aspetto che, nel calcio moderno, dove il ritmo è sempre più serrato, può fare la differenza tra un colpo riuscito e un investimento a vuoto.

Interesse degno di nota

Nonostante ciò, l’interesse del Napoli resta concreto. Il club partenopeo sembra intenzionato a valutare l’operazione fino in fondo, anche per dare un segnale forte dopo un’annata al di sotto delle aspettative. De Bruyne porterebbe leadership, esperienza internazionale e una qualità tecnica che in Serie A potrebbe fare ancora la differenza.

La vera sfida sarà capire se il belga sia ancora in grado di reggere fisicamente un campionato impegnativo come quello italiano. L’eventuale ingaggio dovrà essere accompagnato da una gestione attenta, consapevole del fatto che il valore del giocatore è indiscusso, ma il fisico non mente. Il dibattito è aperto: tra entusiasmo e prudenza, resta da capire se Napoli sarà davvero la nuova casa di De Bruyne.