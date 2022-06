Bailly non sarà l’erede di Koulibaly

Eric Bailly è uno dei profili sondati dal Napoli per il post Koulibaly, ma il giocatore sembrerebbe aver già scelto la sua prossima destinazione

Non sarà l’ivoriano il difensore che potrebbe sostituire Kalidou Koulibaly a Napoli. Il difensore di proprietà del Manchester United si è visto accostato, negli scorsi giorni, ai partenopei che starebbero cercando qualcuno in quel ruolo.

Complice l’addio di Tuanzebe – ritenuto inadatto – e i problemi per il rinnovo del senegalese, Cristiano Giuntoli avrebbe chiesto ai Red Devils informazioni per il giocatore ex Villareal. Il difensore sembra però intenzionato a restare in Inghilterra e avrebbe già scelto la sua prossima squadra.

I Magpies virano forte sul giocatore

Eric Bailly avrebbe già detto “sì” ai dirigenti del Newcastle, che nelle prossime settimane potrebbero ufficializzare il trasferimento del giocatore. Nulla da fare per il Napoli, che dovrà guardare altrove per sostituire – eventualmente – Koulibaly.

Ostigard è ormai uno dei sicuri arrivi in difesa, anche se il norvegese appare come una scommessa piuttosto che un giocatore di sicura affidabilità. I partenopei hanno bisogno di qualcuno che dia sicurezze, che possa aiutare l’intero reparto nella propria crescita. Un altro nome è quello di Kim Min-Jae del Fenerbahce che sembra essere uno dei profili più graditi dalla società partenopea.

Per il coreano il Napoli si sarebbe già mosso nel mercato di Gennaio e potrebbe provare l’affondo nelle prossime settimane. Il giocatore avrebbe già espresso gradimento per la destinazione, complice anche la sua voglia di mettersi in gioco a livello europeo e non solo. Il calciatore vuole giocare in un grande club.