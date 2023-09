Baldanzi, lotta a tre: c’è anche l’Inter

Tommaso Baldanzi ha attirato l’attenzione di diversi top club italiani e l’Inter sarebbe intenzionata a ingaggiarlo la prossima estate. Il giovane centrocampista è considerato uno dei talenti più promettenti del calcio italiano e si è già affermato come titolare nell’Empoli

L’Inter ha seguito i progressi di Baldanzi fin dalla stagione precedente, ma ha scelto di non inserirlo nella propria rosa durante la recente finestra di trasferimenti. Permettergli di trascorrere un’altra stagione a Empoli è vista come un’opportunità per sviluppare ulteriormente le sue capacità, con l’aspettativa che sia pronto per un trasferimento in un top club la prossima estate.

Tuttavia, l’Inter dovrà affrontare la concorrenza di altri importanti club italiani per la firma di Baldanzi, tra cui Juventus, Milan e Napoli. Anche questi sono club molto considerati nel Paese e la concorrenza per il talentuoso centrocampista si preannuncia agguerrita. Baldanzi sarà probabilmente tentato di unirsi a uno di questi club se il trasferimento all’Inter non si concretizzerà rapidamente.

Pronto al volo

Il giocatore sembra essere pronto ad un nuovo trasferimento: “A Empoli sono passati diversi giocatori che hanno poi avuto la fortuna di andare in grandi squadre. Io sono molto contento di essere rimasto, ma spero ovviamente di essere il prossimo a fare quel tipo di percorso. Servirà lavorare bene. Sono sempre stato abbastanza sereno: non penso al futuro e personalmente non ho ricevuto chiamate. Sono molto felice di essere rimasto a Empoli, sapendo che sarebbe arrivata l’annata della ‘consacrazione’. Questo è l’anno più difficile e ci tengo a fare bene e raggiungere l’obiettivo di squadra”.