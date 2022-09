Baldanzi, sondaggio della Roma

Baldanzi interessa alla Roma, che potrebbe tentare un approccio già da Gennaio. Intanto l’Empoli si gode il proprio gioiellino

Nonostante sia fermo per infortunio, tornerà almeno tra un mese, l’inizio di campionato di Tommaso Baldanzi ha stupito tutti gli addetti ai lavori. Il classe 2003 dell’Empoli, prodotto del vivaio, ha iniziato il proprio campionato con due presenze e un gol.

128 minuti totali per lui, che gli hanno garantito gli occhi di gran parte delle squadre del nostro campionato. Su di lui, infatti, si sono già mosse Juventus, Napoli, Inter, Fiorentina, Milan e proprio la Roma. Il calciatore, però, non sembra avere per il momento un prezzo.

L’Empoli vuole prima valorizzarlo

I toscani sembrano essere chiari. Prima di fine stagione non si faranno valutazioni, anche per non mettere pressione al ragazzo e farlo crescere con tranquillità. Il talento del giocatore va prima valutato con attenzione, così da poterlo valorizzare e monetizzare al meglio la sua cessione.

Un discorso simile a quello di Fabiano Parisi e Bajrami, insomma, che quest’estate si sono visti vicini alle rispettive cessioni salvo poi non andare via. L’Empoli si sta dimostrando essere una vetrina utile per i calciatori più giovani, con un settore giovanile in netta crescita.

Uno degli ultimi è Kristjan Asllani, finito all’Inter in un’operazione che ha portato anche Satriano a vestire la maglia dei toscani. Il giocatore albanese, per ora, ha giocato appena 24 minuti con la maglia nerazzurra e l’Empoli vorrebbe evitare di ritrovarselo svalorizzato il prossimo anno, dato che è in prestito. L’operazione Baldanzi dovrebbe, dunque, concretizzarsi differentemente da quella dell’albanese.