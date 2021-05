Ballando con le Stelle: a puntarlo è un volto noto di Avanti un Altro

Un noto volto non solo di Avanti un Altro, ma anche di Ciao Darwin, ha puntato Ballando con le Stelle, uno delle punte di diamante della Rai. A desiderare di prendere parte al programma di Milly Carlucci, è Sara Croce, nota per il suo ruolo da Bonas ed ex Madre Natura. A rivelare questo suo sogno è stata proprio la Croce in un’intervista a SuperGuidaTv.

“Vorrei partecipare” – Raccontandosi a SuperGuidaTv, la Bonas di Avanti un Altro ha voluto parlare di qualche suo desiderio in ambito televisivo. Stando a quanto emerso, l’unico limite posto dalla Croce sono i reality. Sara, infatti, non è affatto propensa a rendere pubblica la sua vita privata o il suo passato.

A cosa punta quindi la showgirl? Tra i programmi a cui le piacerebbe prendere parte c’è Pechino Express: “Mi piacerebbe fare ‘Pechino Express’ perché sarebbe un’avventura divertente lontana dal gossip”. Inoltre, un’altra trasmissione è Ballando con le Stelle, dove, con ironia, la ragazza ha spiegato anche il perché di questa scelta: “Perché è un programma che ho sempre seguito assieme ai miei nonni. Sarebbe un’occasione per imparare a ballare visto che sono negata”.

AL CENTRO DEL GOSSIP – Sara Croce è spesso finita al centro della cronaca rosa per via di alcuni suoi flirt. Il più noto è la breve liaison avuta con Andrea Damante, anche lui famoso sia nel piccolo schermo che sui social.

A farla finire al centro della polemica, però, è stata la denuncia da parte del magnate del petrolio Hormoz Vasfi. L’uomo, infatti, l’ha accusata di aver intrapreso una storia d’amore solo “al solo fine di trarne un profitto economico per sé e per la sua famiglia, raggirando le buone intenzioni di un ricchissimo e noto uomo d’affari”. Davanti a queste accuse, la Croce ha però sempre smentito le parole di Vasfi.