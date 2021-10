Ballando con le stelle: Andrea Iannone si fa male, Milly Carlucci: ”Mi si è stretto il cuore”

Nella serata di ieri a Ballando Con le stelle, ci sono stati vari problemi e alcuni concorrenti si sono fatti male. Per esempio Arisa ma anche Andrea Iannone, che si è esibito con un braccio dolorante.

ANDREA IANNONE SI è FATTO MALE, L’INTERVENTO DI MILLY – Proprio mentre ballava si è fatto male al braccio già dolorante e a questo punto, finita l’esibizione, Milly Carlucci ha detto: “Non volevo dirlo… ti ho visto fare una smorfia di dolore. Ti sei fatto male al braccio dolorante? Mi si è stretto il cuore in quel momento”. Il ragazzo ha fatto sì con la testa, annuendo.

Poi Carlucci ha ribadito: “Lui purtroppo ha una storia importante per quanto riguarda gli infortuni” , riferendosi chiaramente sempre ad Andrea Iannone a Ballando. A questo proposito durante la clip di presentazione andata in onda prima della sua esibizione con Lucrezia Lando, il ragazzo ha raccontato gli incidenti avuti per il suo lavoro e sport, il motociclismo. Hai poi ribadito di aver avuto anche diverse operazioni.

BALLANDO CON LE STELLE, IL BACIO CON LUCREZIA LANDO? – A parte gli infortuni che sono stati protagonisti della puntata di ieri, Andrea Iannone ha attirato l’attenzione ieri a Ballando con le stelle per aver quasi dato un bacio a Lucrezia Lando alla fine della loro esibizione.

In realtà questo non è l’unico scoop che ha visto protagonista Andrea Iannone e Lucrezia Lando, in quanto si era già parlato di un bacio avvenuto in settimana. Pare che sia infatti circolata una foto che li ritraeva molto vicini. Ci sarà del tenero? Lo scopriremo.