Ballando con le stelle, Angelo Madonia estromesso dal programma

Scintille nell’ultima puntata di “Ballando con le Stelle”. La lite avvenuta durante la registrazione tra Angelo Madonia e Selvaggia Lucarelli, secondo alcune indiscrezioni, è continuata lontana dallo sguardo del pubblico e ha condotto all’estromissione dell’insegnante dal programma.

Cos’è accaduto? Un semplice battibecco che sarebbe sfociato in altro. La Lucarelli, nota per il suo animo istigatore, ha commentato l’esibizione di Federica Pellegrini e del suo compagno, dicendo:” Sarà una coincidenza ma stasera è uscita Sonia Bruganelli ed è nata la coppia Pellegrini-Madonia”. Questo commento non è stato gradito. Il ballerino non ha esitato a rispondere: “Volevo complimentarmi con Federica. Non è una coincidenza che c’è questa crescita di voti perché è frutto di un lavoro ed è una connessione armonica di natura professionale. Se questo esiste è grazie alle persone che abbiamo avuto accanto, io in particolare, che ci hanno sostenuto. Volevo fare chiarezza”.

La Lucarelli non si è persa d’animo e subito ha risposto: “Non fare il rosicone. Era una battuta…”. A chiudere la conversazione è Madonia: “La rosicona sarai tu che hai menzionato persone esterne.” Ha poi aggiunto: “Tu danneggi la giuria.”

Questo è quanto avvenuto sotto le luci dei riflettori. Lo scontro sarebbe continuato nei camerini. Ivan Zazzoroni, dopo l’evento, ha commentato l’estromissione di Angelo. A riguardo, ha detto: “Pellegrini non c’entra nulla, non si tocca. Non è stata curata adeguatamente dal ballerino”. Ha, inoltre, aggiunto che in realtà le dinamiche all’interno della loro coppia non fossero delle migliori. Il giudice, infatti, ritiene che Madonia, pur essendo compagno della nuotatrice olimpica, avesse il cuore e la mente altrove. Il chiaro riferimento è a Sonia Bruganelli, fidanzata dell’insegnante di ballo.

L’ insinuazione del giudice ha trovato, tuttavia, riscontro nelle parole che Angelo ha rilasciato dopo la scelta presa dal programma. A caldo, egli ha commento: “Sono arrivato con i miei limiti a non sopportare più certe provocazioni e a sottovalutare la situazione. Che devo fare? Lo riconosco e basta. Accetto la decisione. Se uno sta vivendo un periodo di innamoramento e anche di difficoltà, non importa se la persona che ami sia presente vicino a te. È comunque nei tuoi pensieri. La responsabilità è solo mia”.