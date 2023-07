Balogun, l’Inter tratta per averlo

Dopo che la trattativa per portare Romelu Lukaku in nerazzurro nuovamente si è interrotta, l’Inter ha deciso di puntare fortemente su Balogun dell’Arsenal. Trattative in corso

Dopo che la trattativa tra Inter e Chelsea per Romelu Lukaku non è andata avanti, i neroazzurri hanno le idee chiare su quella che sarà la loro tabella di marcia d’ora in poi e il nome di Folarin Balongun è una delle tappe del percorso. L’attaccante americano si è messo in luce durante il suo prestito allo Stade de Reims e l’Arsenal si sta sfregando le mani per la situazione.

L’attaccante americano non conta per Mikel Arteta e il fatto che la trattativa tra Inter e Chelsea sia fallita è una grande opportunità di guadagno per l’Arsenal. Dopo gli acquisti di Declan Rice e Timber, i Gunners hanno bisogno di vendere e Balogun ha una buona reputazione. L’inizio delle trattative è previsto per oggi stesso.

Le ultime su Lukaku

Secondo quanto riportato da Sky Sport e Fabrizio Romano, il club di Giuseppe Marotta si è ritirato dalla lotta per l’attaccante belga. La trattativa è quindi conclusa e non c’è quasi nessuna possibilità che l’attaccante torni tra le fila dei vicecampioni d’Europa nel prossimo futuro.

La squadra di Simone Inzaghi è arrabbiata per il fatto che il giocatore e il suo agente abbiano ascoltato i bianconeri, che in questo caso potrebbero ingaggiarlo solo se vendessero prima Dusan Vlahovic. L’attaccante ha quindi come opzioni la squadra di Massimiliano Allegri o l’Arabia Saudita ma sembra possa esserci una fumata bianca per il ritorno in Italia del giocatore.