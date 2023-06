Balogun, lotta a due tra le milanesi

Folarin Balogun ha brillato durante il suo prestito allo Stade de Reims. Di proprietà dell’Arsenal, l’attaccante è valutato 40 milioni di euro

Campione di Supercoppa e Coppa d’Italia, l’Inter cercherà di far pendere la bilancia a suo favore a scapito del Manchester City nella finale di Champions League. Tuttavia, questa storia riguarda la strategia dei nerazzurri per rafforzare la loro squadra nella prossima finestra di trasferimenti estivi.

In questo senso, tutto sembra indicare che i nerazzurri faranno un grande sforzo per ottenere un salto di qualità per la loro linea di attaccanti. Secondo La Gazzetta dello Sport, la società ha manifestato il proprio interesse per Folarin Balogun (21 anni). E non si esclude un suo approdo nella squadra lombarda.

Delizia per le squadre di Serie A

In prestito dall’Arsenal, che ha fissato una valutazione di 40 milioni di euro per il suo attaccante, Balogun ha eccelso durante il suo periodo di prestito allo Stade de Reims. È da notare che l’attaccante è anche nel mirino del Milan, che sta cercando di portare il titolo di Serie A a casa per la prossima stagione. La competizione per lo scudetto sembra farsi sempre più fitta in vista della prossima stagione e sembra che sul mercato si lotterà come non mai.

L’offerta dell’Inter sarebbe condizionata dalla partenza di Joaquin Correa, che non rientrerebbe nei suoi piani e potrebbe finire per essere ceduto nella prossima finestra estiva di calciomercato. Intanto il gicoatore statunitense è seguito da RB Leipzig, Olympique Marsiglia e Monaco, l’Arsenal potrebbe fare cassa con Balogun, che ha scatenato un Derby della Madonnina sul mercato.