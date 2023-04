Balotelli cerca una chance al Maradona?

In una calda atmosfera nella città di Napoli a causa della gara di ritorno di UEFA Champions League con il Milan c’è qualcuno che si propone alla squadra partenopea. E’ proprio un ex Milan che su Instagram ha, ancora una volta, mostrato un interesse per la squadra di Napoli. Stiamo parlando dell’attaccante, attualmente in forza al Sion, Mario Balotelli.

L’ex Milan come sempre ha trovato il modo di far parare di sé. Il centravanti del Sion non sta entusiasmando in Svizzera e aspetta una nuova chiamata a fine stagione. In una sessione di domande e risposte su Instagram ha ricevuto diversi messaggi da parte dei tifosi del Napoli che aspettano un suo ritorno in Italia, proprio ai piedi del Vesuvio.

L’ex Inter e Milan ha da sempre un feeling particolare con la città e, anziché rispondere, ha pensato bene di girare la domanda a Victor Osimhen, taggandolo. E il nigeriano del Napoli non si è tirato indietro: “Sei sempre il benvenuto”, ha scritto con un bel cuore. Solo messaggi scherzosi tra amici o uno spiraglio per un clamoroso trasferimento di Balotelli sotto al Vesuvio?

Quasi ogni estate il nome di Balotelli viene puntualmente accostato al Napoli, un sogno che finora non si è mai realizzato. Lui stesso in un’intervista ha detto: “Ho sempre detto che sarebbe stato un sogno per me giocare a Napoli, purtroppo io rispetto tantissimo De Laurentiis ma penso che lui non abbia mai voluto e per questo motivo io non sono mai venuto a Napoli, io ho sempre detto… magari…”

Chissà se quest’estate sarà quella giusta per un arrivo del bomber italiano in Campania. Ciò che possiamo dire è che nella visione di Giuntoli e De Laurentiis non c’è spazio per questa tipologia di giocatore, ma mai dire mai. Osimhen lo aspetta e lui cosa farà?