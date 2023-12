Balotelli si propone al Napoli: “Posso essere il vice Osimhen”

Mario Balotelli ha rilasciato alcune dichiarazioni di recente, proponendosi come vice Osimhen al Napoli

Victor Osimhen sta dimostrando di essere un calciatore di un altro livello. La scorsa stagione ha fatto le fortune del Napoli, conquistando meritatamente il pallone d’oro africano di quest’anno. Il calciatore nigeriano, però, non può giocarle tutte e nonostante ci sia un Simeone sempre scalpitante un attaccante in più al Napoli servirebbe.

In tal senso, è intervenuto Mario Balotelli che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul Napoli: “De Laurentiis può prendere me a gennaio. Come vice Osimhen qualche gol glielo faccio ancora.

Non solo Napoli

Balotelli ha parlato anche di Serie A e… non solo. Ecco cosa ha detto: “Il rigore a favore della Juventus è netto così come è evidente l’espulsione di Malinovskyi: è assurdo che l’arbitro non sia andato al VAR. Mi chiedo a cosa serva la tecnologia. Vlahovic mi piace, ma sta vivendo una situazione che capita spesso agli attaccanti. Prima o poi si sbloccherà, ma è normale che arrivino le critiche. Lui non starà vivendo bene questo periodo, ma sono sicuro che prima o poi tornerà a fare gol”.

Qualche parola anche sull’Inter e sul sorteggio di Champions: “I nerazzurri sono in grado di farcela con gli spagnoli, possono andare avanti. La squadra di Simone Inzaghi viene sottovalutata troppo e secondo me può andare ai quarti di finale. La finale di Champions League potrebbe vedere il Real Madrid contro il Manchester City, con l’Inter come terza forza. Non vedo bene il Paris Saint Germain, contro il Milan non mi ha impressionato per niente”.