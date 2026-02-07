Bambina di 16 mesi ricoverata in terapia intensiva dopo ustioni con acqua bollente: l’accaduto nel ragusano

Attimi di paura a Vittoria, nel Ragusano, dove una bambina di 16 mesi è rimasta gravemente ustionata all’interno della propria abitazione a seguito di un incidente domestico con acqua bollente. Il liquido le avrebbe investito il lato sinistro del corpo, provocando ferite serie e richiedendo un intervento immediato. I familiari hanno allertato i soccorsi non appena compresa la gravità della situazione. La piccola è stata trasportata d’urgenza in ospedale in condizioni che hanno subito destato forte preoccupazione. Le ustioni hanno colpito braccia, torace e anca, delineando fin da subito un quadro clinico complesso.

Il primo trattamento è stato effettuato all’ospedale Guzzardi di Vittoria, dove i medici hanno stabilizzato la bambina. Dopo le valutazioni iniziali, è stato deciso il trasferimento verso una struttura specializzata per garantire cure più avanzate. L’operazione è stata organizzata rapidamente per ridurre al minimo i rischi.

Oggi la piccola è stata affidata al Centro Grandi Ustioni dell’ospedale Cannizzaro di Catania, centro di riferimento per casi di questo tipo. Qui è stata ricoverata in terapia intensiva e sottoposta a monitoraggio continuo.

Secondo le prime stime mediche, le lesioni coinvolgono circa il 15% del corpo, una percentuale che richiede trattamenti specialistici. La bambina ha già iniziato il percorso terapeutico previsto per pazienti pediatrici con ustioni importanti. La prognosi riservata impone cautela nell’evoluzione del quadro clinico. Si attendono ulteriori aggiornamenti sulla vicenda.