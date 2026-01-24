Bambina di cinque anni deceduta mentre cammina per strada con la madre: la tragedia a Crispiano

Una passeggiata come tante, un momento qualunque della giornata. Poi il silenzio, le urla, la corsa disperata. A Taranto una bambina di 5 anni è morta improvvisamente in strada mentre camminava accanto alla madre. Un attimo prima era in piedi, quello dopo si è accasciata sull’asfalto senza più rialzarsi.

La piccola, secondo quanto trapela, da giorni soffriva di mal di testa, un disturbo che non aveva fatto pensare a un pericolo imminente. Nulla che potesse far immaginare un epilogo così violento e improvviso. I soccorsi sono arrivati in pochi minuti, ma ogni manovra è stata vana.

I sanitari hanno tentato l’impossibile, ma per la bambina non c’era già più nulla da fare. Le cause della morte restano avvolte nel mistero. Gli investigatori non escludono nessuna pista: tra le ipotesi ci sono una meningite fulminante, una emorragia cerebrale, una miocardite o un arresto cardiaco, condizioni che possono colpire senza preavviso e lasciare pochissimo margine di intervento.

Sarà l’esame autoptico a fornire risposte a una famiglia distrutta e a una città intera che ora si interroga, incredula, su come una bambina possa morire così, all’improvviso, nel mezzo di una giornata qualunque. A Taranto resta lo shock.