sabato, Gennaio 24, 2026
HomeAttualitàBambina di cinque anni deceduta mentre cammina per strada con la madre:...
Attualità

Bambina di cinque anni deceduta mentre cammina per strada con la madre: la tragedia a Crispiano

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
0

Una passeggiata come tante, un momento qualunque della giornata. Poi il silenzio, le urla, la corsa disperata. A Taranto una bambina di 5 anni è morta improvvisamente in strada mentre camminava accanto alla madre. Un attimo prima era in piedi, quello dopo si è accasciata sull’asfalto senza più rialzarsi.

La piccola, secondo quanto trapela, da giorni soffriva di mal di testa, un disturbo che non aveva fatto pensare a un pericolo imminente. Nulla che potesse far immaginare un epilogo così violento e improvviso. I soccorsi sono arrivati in pochi minuti, ma ogni manovra è stata vana.

I sanitari hanno tentato l’impossibile, ma per la bambina non c’era già più nulla da fare. Le cause della morte restano avvolte nel mistero. Gli investigatori non escludono nessuna pista: tra le ipotesi ci sono una meningite fulminante, una emorragia cerebrale, una miocardite o un arresto cardiaco, condizioni che possono colpire senza preavviso e lasciare pochissimo margine di intervento.

Sarà l’esame autoptico a fornire risposte a una famiglia distrutta e a una città intera che ora si interroga, incredula, su come una bambina possa morire così, all’improvviso, nel mezzo di una giornata qualunque. A Taranto resta lo shock.

Articolo precedente
Napoli, il successore di Lucca arriva subito per 25 milioni? Conte ha un nome in testa
Moreno Zannone
Moreno Zannone
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

ULTIMISSIME

NOVITA'

ESCLUSIVE

FANTACALCIO

CHI SIAMO

DailyNews24.it è una testata giornalistica registrata al tribunale di Napoli Nord. Direttore Responsabile: Nicola Borretti

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Copyright 2015-2024 - DailyNews24.it | Designed with by Livecode