martedì, Febbraio 10, 2026
Attualità

Bambino di 11 anni investito mentre stava attraversando la strada: l’incidente è avvenuto ad Avigliana

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
0
Ambulanza, fonte By Corvettec6r - Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8983604
Ambulanza, fonte By Corvettec6r - Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8983604

Un grave investimento si è registrato nella tarda serata di lunedì 9 febbraio ad Avigliana, in provincia di Torino. Un undicenne, mentre stava attraversando la strada, è stato colpito da un’auto in transito. La situazione è apparsa subito critica, spingendo i presenti a chiamare i soccorsi.

La macchina dell’emergenza sanitaria si è attivata in pochi minuti: sul luogo dell’accaduto sono arrivati due equipaggi del 118 insieme all’elisoccorso. Dopo le prime cure, il giovane è stato trasferito con la massima urgenza, in codice rosso, all’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino.

Fonti mediche riferiscono che il ragazzo ha riportato un trauma cranico importante. I sanitari hanno dovuto ricorrere a procedure di stabilizzazione avanzata prima di sottoporlo a un intervento chirurgico notturno. Il paziente resta sotto monitoraggio continuo.

Intanto proseguono le verifiche delle autorità, impegnate a chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi e testimonianze utili per ricostruire quanto successo e definire eventuali responsabilità.

