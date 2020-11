Banchetto per battesimo interrotto dai carabinieri, 25 persone sanzionate

Le attuali misure preventive anti COVID sono chiare. Soprattutto riguardanti feste e cerimonie, le quali sono vietate. Eppure un banchetto post battesimo in un ristorante è stato scoperto dai carabinieri. Festeggiamenti illegali che hanno portato di conseguenza a severe sanzioni per i partecipanti.

VISITA A SORPRESA DEI CARABINIERI – Che siano a casa propria o in locali, le feste sono vivamente “sconsigliate” in entrambi i casi. Il tutto, ovviamente, per limitare gli assembramenti e i probabili contagi. Eppure le forze dell’ordine hanno sorpreso un gruppo di persone i quali, incuranti delle attuali regole, hanno comunque partecipato alla celebrazione di un recente battesimo.

E come se non bastasse l’accaduto è avvenuto di sera, quando ormai i punti di ristoro dovevano essere chiusi. E questo indipendentemente dalla regione.

Nel nostro caso si tratta della Campania, più precisamente del comune di Boscoreale. Mentre alcuni carabinieri svolgevano il loro turno, hanno colto in flagrante questi festaioli in un ristorante dove i i presenti non erano assolutamente distanziati tra di loro. Inoltre erano più di sei persone ad ogni tavolo e molti di loro provenivano da altre regioni. Ma il sommo della loro trasgressione era la mancata registrazione di questi ultimi, i quali non erano quindi tracciabili in caso di infezione.

TITOLARE E CLIENTI MULTATI – A seguito di questo banchetto improvvisato, o meglio sapientemente organizzato nonostante il regolamento, numerosi sono stati i multati. Ben 25 persone, sanzionati come si deve per le trasgressione sopraelencate. Severamente punito anche il titolare dell’attività, il quale non potrà usufruirne per 5 giorni.