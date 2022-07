Barak-Napoli bloccato da Fabian Ruiz. Può partire un altro

Antonin Barak potrebbe presto essere un giocatore del Napoli, ma prima dovrà uscire Fabian Ruiz. Lo spagnolo ha una valutazione alta

La notizia arriva da Verona, sembrerebbe praticamente fatta per il passaggio di Antonin Barak dall’Hellas al Napoli. Il calciatore ceco potrebbe passare ai partenopei per circa 14 milioni di euro, ma a bloccare il suo arrivo sembrerebbe essere la permanenza di Fabian Ruiz.

Il calciatore spagnolo sembrerebbe possa finire fuori rosa, anche in virtù di un mancato rinnovo e di una valutazione – ad un anno dalla scadenza di contratto – di circa 30 milioni da parte del Napoli. Lo spagnolo vorrebbe giocare per una delle tre grandi della Liga, ma non sembrano esserci le basi per il momento. A lasciare, però, potrebbe essere un altro giocatore.

Zielinski parte?

Piotr Zielinski sembra potrebbe finire, alla fine, per essere sacrificato. Il calciatore polacco piace a Milan e West Ham, ma la valutazione da parte del Napoli è elevata anche qui. Circa 45 milioni di euro quelli richiesti da Aurelio De Laurentiis. Il Milan sembra essersi già fatto da parte, anche perché il polacco costa troppo e sarebbe un’alternativa, troppo costosa, a De Ketelaere.

Il West Ham, invece, sembra intenzionato a fare una propria offerta. Dopo aver praticamente chiuso per Gianluca Scamacca, 36 milioni più 6 di bonus al Sassuolo, gli hammers vogliono un colpo a centrocampo. La società inglese potrebbe fare un altro sforzo economico per rinforzarsi e prendere l’ex Udinese e Empoli. Nelle scorse settimane si sarebbero interessate a Zielinski anche Bayern Monaco e Borussia Dortmund, che al momento, però, non avrebbero fatto alcuna mossa.