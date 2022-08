Barak ufficiale alla Fiorentina, era vicino al Napoli

Antonin Barak avrebbe potuto vestire la maglia azzurra del Napoli, invece sarà un giocatore della Fiorentina nella prossima stagione

La Fiorentina lo annuncia e anche in maniera criptica. I viola, infatti, attraverso il loro profilo Instagram hanno pubblicato una foto di Goku Super Sayan con la loro maglia. Un chiaro indizio che richiama al biondo di Antonin Barak, che è ufficialmente un giocatore dei toscani.

Qui il comunicato sul loro sito: “La Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto che diventerà obbligo al raggiungimento di determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Antonin Barak. Barak è nato a Pribram in Repubblica Ceca il 3 dicembre del 1994. In Italia ha indossato le maglie di Udinese, Lecce e Verona, collezionando complessivamente 130 presenze e 27 reti. Il nuovo calciatore viola ha inoltre indossato la maglia della propria Nazionale in 30 occasioni, realizzando 8 gol. Il calciatore indosserà la maglia numero 72”

Avrebbe potuto giocare al Napoli

Il Napoli ha mollato il colpo ed è la Fiorentina a spuntarla. I partenopei sembravano potessero prenderlo subito, ma vuoi per tempistiche vuoi per la cessione ancora mancata di Fabian Ruiz non si è fatto nulla.

Ora il calciatore ceco giocherà a Firenze nella prossima stagione, provando a fare il meglio possibile per raggiungere più obiettivi possibile. La viola vuole provare a vincere almeno la Conference League, così da garantirsi l’accesso alla prossima Europa League. Poi, chissà: magari potrebbero arrivare obiettivi ben più grandi, per una Fiorentina che ora sogna in grande. Intanto, il Napoli si mangia le mani: il giocatore era praticamente quasi suo.