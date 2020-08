Barba, Covid e 2020: gli stili che fanno tendenza

Penso che sarai d’accordo con me quando dico: le barbe sono l’elemento che dà agli uomini un’aria più maschile, matura e indipendente.

Ma il Covid come ha influenzato i trend? Sostanzialmente dopo anni di barbe lunghe (in stile hipster), sono tornate in auge gli stili più corti, anche prima del Covid, ma questo ha sicuramente eccellerato le cose.

In questo articolo, ti mostrerò quali sono gli stili di barba più popolari nel 2020.

1. Barba incolta

Per coloro che non sono pronti per una barba folta, la barba incolta può rappresentare un’ottima alternativa. Si tratta di una via di metto tra barba rasata e barba corta, ed è sia pratica che elegante.

Di tutte le acconciature facciali disponibili per l’uomo, probabilmente è la più facile da coltivare. Tutto quello che devi fare per ottenere questo stile è smettere di raderti per qualche giorno (infatti si chiama anche “barba dei 3 giorni”). È anche il più facile da mantenere e quello che si adatta alla maggior parte delle forme del viso.

La barba incolta fornisce anche un buon camuffamento per imperfezioni come cicatrici da acne o persino pigmentazione della pelle.

2. Barba corporate

Questo stile di barba corporate (aziendale) è un’opzione versatile e adatta all’ufficio per gli uomini che vogliono aggiungere una nota seria ai loro volti. Tenuta in ordine, ma non eccessivamente lisciata, una barba del genere si presta sia all’ufficio che al pub nel fine settimana.

Una barba ben curata si adatta alla maggior parte delle forme del viso, anche se potrebbe essere necessario adattare gli angoli per enfatizzare le tue caratteristiche migliori e minimizzare le tue imperfezioni.

Se hai una faccia rotonda, ad esempio, potresti ridurre leggermente la lunghezza ai lati per allungare il viso. Allo stesso modo, lasciare i lati leggermente più lunghi può aiutare ad aggiungere larghezza a una faccia sottile e stretta.

3. Barba bianca

No, non sto parlando di coloranti. Mi riferisco solo alla barba maschile che è diventata grigia. Una citazione popolare afferma che “gli uomini non sono mai vecchi, ma saggi”, e oggi questo è sempre più vero.

Quindi, quale modo migliore per mostrare al mondo quanto si è saggi nel corso degli anni che essere moderno? Il grigio è una risorsa. Devi mostrare alla gente che sai che aspetto hai e lo accetti, e che inoltre ti piace. È un gesto coraggioso e maschile!

4. Barba sfumata

Hai notato che le sfumature sono le tendenze più in voga nello stile della barba nel 2020? Questo look unico e alla moda si ottiene modellando la barba sulla guancia che sfuma fino alla mascella.

Lo stile di barba sfumata è uno di quelli che richiedono più cura, quindi se vuoi indossarlo, faresti meglio ad andare spesso dal barbiere.

5. Calvo, ma con la barba

Cerchi ispirazione per lo stile della barba prima di diventare calvo? Allora sei nel posto giusto! Ma c’è una cosa complicata da considerare prima di fare questa scelta: la combinazione barba e calvizie richiede la giusta scelta del giusto stile in base alla forma del viso e della testa.

Ad esempio, se hai una forma del viso rotonda, puoi scegliere uno stile di barba lunga, mentre se hai una forma del viso ovale dovresti attenersi a uno stile di barba corta per evitare di allungare ulteriormente il viso.

Non è un fatto sconosciuto che il calvo con la barba sia diventato uno degli stili migliori per gli uomini nel 2020. Perché? Forse perché la ricerca ha dimostrato che le donne trovano attraenti gli uomini calvi con la barba!

Se pensi di raderti la testa, è meglio prima farti crescere la barba. Questo stile di barba funziona a qualsiasi età e lunghezza.

6. Barba alla Van Dyke

Con questo stile di barba, sia i baffi che il mento sono un po’ “appuntiti”, conferendo a questo stile un aspetto distinto e tagliente. Con i suoi bordi puliti e le rifiniture affilate, sta rapidamente diventando il look preferito tra illustri celebrità contemporanee, da Christian Bale a Johnny Depp.

Questo stile di barba deve essere modellato utilizzando un rasoio di qualità. Di solito, i baffi devono rimanere intatti e bisogna concentrarsi sulla zona del mento formando una T rovesciata.

7. Pizzetto

Conosciuto anche come “pizzo”, il pizzetto è una delle tendenze di questo strano 2020. È una buona opzione per gli uomini che vorrebbero apparire presentabili e di classe, senza lasciarsi crescere completamente la barba. Si adatta meglio alle forme del viso ovali e rotonde.

Sarebbe meglio visitare un salone per ottenere la forma perfetta intorno alla bocca, in quanto può essere un po’ complicato le prime volte. Non appena hai acquisito l’aspetto giusto, puoi replicare il taglio e la rasatura da solo.

8. Beardstache

Se hai voglia di provare qualcosa di nuovo che non sia eccessivamente radicale, lo stile Beardstache sta acquisendo notevole popolarità all’estero e potrebbe essere la scelta ottimale.

In questo stile di barba di tendenza nel 2020, i baffi devono essere più lunghi e più folti della barba circostante. Questo look si adatta meglio ai ragazzi con un mento più prominente perché attira l’attenzione più in alto sul viso.