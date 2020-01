Barbara Chiappini, ecco la ragione della sua scomparsa dalla televisione

Qualche tempo fa, Barbara Chiappini era una conduttrice televisiva di un certo successo, ma ad oggi è scomparsa dai radar del piccolo schermo. La ragione è semplice, i figli.

LA FAMIGLIA – Sposatasi nel 2011 dopo un fidanzamento durato 7 anni, Barbara Chiappini decide quindi di allontanarsi dalla vita pubblica per concentrarsi sul privato. La sua famiglia, composta dal marito Carlo Marini Agostini e i due figli, sono quello che contano di più ai suoi occhi. In un’intervista ricorda con emozione la scelta del nome del primo bambino, Folco.“In ospedale, quando è nato, abbiamo guardato nostro figlio e abbiamo deciso che si sarebbe chiamato Folco nonostante tutto e tutti. È un nome antico, il padre della musa di Dante Alighieri, Beatrice Portinari, si chiamava proprio Folco“. Questo dichiara tempo addietro, prima di chiudere definitivamente con il mondo dello spettacolo. Questo e anche interessanti dettagli sul suo quotidiano con il marito, perché i due infatti non dormono più insieme. “In effetti, volevo mettere Sveva (la figlia) vicino al mio letto, per riunirmi di notte con Carlo e abituare i cani a stare in una bella stanza che avevo anche già separato. Ma le devo dire la verità? Ancora non ce l’ho fatta. Quando i bambini dormono ci incontriamo. Ma poi ognuno va in camera sua”.

CARRIERA IN TV – La bella conduttrice inizia la sua carriera negli anni ’90. Si occupa di programmi come il game show Nati per vincere, Cinema sotto le stelle, o ancora Number two, quest’ultimo dedicato al calcio. Più in là si dedica anche a Domenica In, Vivere meglio e concorre nella prima edizione de L’Isola dei famosi, spaziando sempre tra la Rai e Mediaset. Insomma un bagaglio professionale che non lascia di certo indifferente.