Barbara D’Urso: ci sarà una collaborazione in uno dei suoi programmi con Elisabetta Gregoraci?

Avverranno nuovi cambiamenti alla Mediaset in vista della nuova stagione televisiva che partirà a settembre. Pare che la celebre conduttrice Barbara D’Urso abbia riscontrato un flop di ascolti e quindi, per questo motivo, potrebbe rimanere soltanto alla conduzione di “Pomeriggio 5”. In realtà però, si vocifera di un nuovo programma che andrà in onda in prima serata, il cui contenuto è ancora segreto.

Nelle ultime settimane si era parlato di una collaborazione della D’Urso con Elisa Isoardi o Lorella Cuccarini. Il settimanale “Diva e Donna” ha lanciato una nuova indiscrezione, ossia che potrebbe esserci addirittura Elisabetta Gregoraci.

La celebre soubrette è reduce dall’ esperienza fatta al “Grande Fratello Vip” e dalla conduzione di “Battiti Live” che andrà in onda su Canale 5. Ha partecipato anche alla conduzione di “Made in Sud”.

Al momento non ci sono state conferme nè smentite da parte della Gregoraci circa una collaborazione con Barbara D’Urso, ma nelle ultime settimane sono state pubblicate varie news e pettegolezzi circa il futuro lavorativo della D’Urso.

BARBARA D’URSO: è FIDANZATA? – Barbara D’Urso ha ritrovato l’amore dopo tanti anni di solitudine. Si tratta del broker assicurativo Francesco Zangrillo, i due si sarebbero conosciuti ad un incontro tramite amici e lei avrebbe avuto un vero e proprio colpo di fulmine.