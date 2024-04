Barbara D’Urso, disavventura a casa: “Non posso muoversi. Sono una cretina”

Nonostante siano trascorsi diversi mesi dall’addio forzato a Mediaset e dalla sua assenza sul piccolo schermo, Barbara D’Urso continua ad essere molto seguita sui social. È proprio su Instagram che la conduttrice ha raccontato il piccolo incidente avuto a casa sua.

“Non posso muoversi. Sono una cretina” – Molto attiva sui social, la D’Urso è solita condividere con i fan la sua quotidianità. Ed è proprio ai fan che Barbara ha voluto raccontare il piccolo incidente domestico che ora l’ha costretta a qualche giorno di stop forzato.

“Sono tre giorni che sono costretta a farmi le punture. Ho la schiena completamente bloccata. Non riesco a muovermi”, ha così spiegato la conduttrice. Continuando, la donna ha ammesso che è stata vittima di un incidente domestico che poteva evitare, come ammesso proprio da lei stessa.

Fortunatamente nulla di grave, come mostra anche Barbara nella sua IG Stories. L’ex volto di Mediaset si è mostrata nella sala di ballo, consigliando alle sue fan: “Vedete amiche una balla, fa sport, fa mille cose e non le succede nulla. Poi basta una stupidaggine e si finisce così. Mille acrobazie e poi basta sollevare un vaso pieno d’acqua per ritrovarsi con la schiena completamente bloccata”.

Successivamente la D’Urso invita il maestro di danza di dimostrare quali movimenti evitare per non restare bloccate: “A casa almeno imparano. Fai vedere come ci si deve piegare. Io sono una cr*tina.”