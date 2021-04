Barbara D’Urso, Domenica Live: botta e risposta con Akash

Oggi pomeriggio a Domenica Live, tra gli ospiti del salottino di Barbara D’Urso c’è stato anche Akash Kumar. Protagonista indiscusso dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, il modello è stato spesso al centro dell’attenzione.

Invitato a Domenica Live, il ragazzo è stato protagonista non solo di un’intervista e di uno scontro con Alex Belli, ma anche di un botta e risposta con la padrona di casa.

BOTTA E RISPOSTA IN STUDIO – Come sta accadendo nelle ultime settimane, argomento di dibattito è stato il colore degli occhi di Akash. In molti, infatti, insistono che il modello sia ricorso alla chirurgia per avere quelle iridi glaciali.

Dal canto suo, il ragazzo ha smentito Giacomo Urtis, “colpevole” di aver affermato che l’ex naufrago sia volato in Marocco per sottoporsi all’operazione. Ha inoltre risposto alle accuse riguardo una foto dove, stando alla versione del modello, ritrarrebbe lui da piccolo insieme alla zia. A chi non l’ha ritenuta veritiera, accusando Akash di averla pescata su internet, il ragazzo ha replicato: “Hanno photoshoppato l’occhio, lo hanno scurito. Si vede che sono azzurri in fondo, vedi? Hanno photoshoppato”.

A far intervenire Barbara, però, è stato l’acceso scontro tra il modello ed Alex Belli, quest’ultimo presente in collegamento. Davanti a ciò, la conduttrice ha voluto rimproverare l’ospite, ricevendo come replica: “Anche tu sei parecchio criticata…”. A queste parole, non si è fatta attendere la risposta della donna: “Tu ti arrabbi, io rido! Questa è la differenza”.

Gli animi si sono subito placati, spostando l’attenzione su altri argomenti. Finito il tempo disponibile, Barbara D’Urso ha invitato Kumar a tornare nuovamente per poter discutere di altri punti.