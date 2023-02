Barbara D’Urso e Maria De Filippi sono sicuramente due punte di diamante di Mediaset. Le due conduttrici, infatti, riempiono i maggiori spazi nell’emittente televisiva e sono molto popolari nel nostro Paese. Tuttavia, tra le due non scorrerebbe buon sangue stando alle ultime indiscrezioni.

Tra la D’Urso e la De Filippi non c’è rapporto?

Non è di certo la prima volta che si parla di un rapporto freddo tra Barbara e Maria, pettegolezzi però che non hanno mai trovato terreno fertile. Tuttavia, nelle scorse ore qualcosa si è mosso e sebbene non ci sia una conferma indiretta, qualcosa ha lasciato intendere che tra le due non ci sia una particolare simpatia.

Tutto è iniziato nella puntata del 22 febbraio di Pomeriggio 5, noto talk condotto dalla D’Urso. Nello specifico, la conduttrice ha invitato Marco Bellavia per parlare del suo rapporto con Sheila Capriolo. Stando ad alcuni pettegolezzi, pare che i due abbiano avuto una relazione ma Bellavia ha smentito tutto.

L’ex conduttore di Bim Bum Bam ha anche accusato la donna di averlo baciato davanti ai paparazzi solo per notorietà. Non solo, ad un certo punto Bellavia ha anche spifferato che la donna abbia tentato in tutti i modi di entrare a far parte del cast di Temptation Island. Proprio in quel momento Barbara D’Urso l’ha fermato.

La conduttrice l’ha rimproverato spiegando che non si citano altri programmi nel suo salotto, ma le cose non stanno realmente così. Più volte si è parlato del GFVip, de L’Isola dei Famosi, di Sanremo ecc… Perché questa presa di posizione solo per i programmi di Maria De Filippi?

Come in molti ricorderanno, due anni fa Diego Delle Piane, fidanzato di Antonella Elia, accusò il programma della De Filippi di non essere veritiero. Il tutto nello studio della D’Urso. Da lì Maria avrebbe chiesto a Mediaset di censurare la collega, almeno per quanto riguarda i suoi programmi.