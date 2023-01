Barbara D’Urso, flirt in corso con Flavio Briatore? La segnalazione

Barbara D’Urso, nonostante la sua fama, ha sempre cercato di mantenere privata la sua vita sentimentale e, in genere, quella della sua famiglia. Tuttavia, nei giorni scorsi sono circolate alcune voci circa un possibile flirt in corso con Flavio Briatore.

A cena insieme: nuova frequentazione?

A confermare le indiscrezioni ci ha pensato Roberto Alessi, il quale su Novella 2000 ha dichiarato di essere molto vicino alla conduttrice e di aver sentito un amico in comune. Ecco cosa riporta il noto giornale di gossip:

“Mi dicono, Barbara D’Urso e Flavio Briatore si stanno frequentando e non sono usciti a cena una sola volta. Diciamo che lui l’ha invitata, lei ha accettato l’invito e si sono rivisti. Si stanno conoscendo meglio, perché già si conoscevano”.

Inoltre, il giornalista ha chiesto ad alcuni amici dell’imprenditore il suo stato d’animo e il suo interessamento nei confronti della conduttrice. “Certo, è non è difficile crederlo, basta guardarla e sentirla parlare, ma diamo tempo al tempo” dicono.

A quanto pare, sono in tanti a fare il tifo per la coppia: “Insieme sono perfetti, speriamo. Lei sarebbe la donna perfetta per lui: bella, di successo, con una sua strada professione ben definita, di certo una donna che non si fa abbagliare da Flavio per quello che ha, ma semmai può essere interessata per quello che è“. Non ci resta che attendere ulteriori dettagli.